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Isparta'da Eğitime Kar Engeli

Isparta'da Eğitime Kar Engeli

Isparta'nın Yenişarbademli ve Şarkikaraağaç ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Isparta'da Eğitime Kar Engeli

Isparta'nın Yenişarbademli ve Şarkikaraağaç ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden edinilen bilgiye göre, kar, soğuk hava ve buzlanma nedeniyle Yenişarbademli ve Şarkikaraağaç ilçelerindeki tüm okullarda eğitime 23 Aralık Cuma ara verildi.

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