Isparta'da Dolandırıcılık İddiası

Isparta'da evlenme vaadiyle dolandırdığı kişiden 3 bilezik alarak kaçtığı iddia edilen kadın ile yanındaki 2 kişi yakalandı.



İddiaya göre, Denizli'den kiraladıkları otomobille gelen E.G.K. adlı kadın ile M.Ü. ve P.Ç. adlı akrabaları, evlenme vaadiyle kandırdıkları M.U. ile Eğirdir ilçesinde buluştu.



Şüpheli E.G.K, evlenme vaadiyle M.U'dan nişan için istediği 3 bileziği aldıktan sonra akrabalarıyla geldikleri araca binerek kaçtı. M.U'nun ihbarı üzerine çalışma başlatan ekipler, plakası belirlenen otomobili, Isparta-Konya karayolu Gelendost ilçesi yakınlarında durdurdu.



Gözaltına alınan şüphelilerin üzerinde ve aracında yapılan aramada söz konusu bilezikleri bulamayan ekipler, şüphe üzerine zanlıları kontrol için hastaneye götürdü. E.G.K'nin röntgen filminde cinsel organında tespit edilen bilezikler, sağlık ekiplerince çıkarıldı.



E.G.K, M.Ü. ve P.Ç, hastanedeki işlemlerin ardından emniyete götürüldü.