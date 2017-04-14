Isparta'da Bitkin Halde Bulunan At Öldü

Isparta'da önceki gün zabıtanın ağaca bağlı halde bitkin ve zayıflamış halde bulduğu at, tedavisi yapılmak üzere götürüldüğü Hayvan Hastanesinde öldü.



Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Veterinerlik Fakültesinden yapılan açıklamada, Isparta'da merkeze bağlı Deregümü köyü yakınlarında ağaca bağlanmış halde bulunan atın, zabıta ekiplerinin kontrolünde, veteriner hekimler tarafından müdahalesi yapıldıktan sonra tedavi için Burdur'a getirildiği ifade edildi.



Bitkin ve zayıf halde bulunan ata veterinerlerin hızla müdahale etmesine karşın oldukça bitkin ve hasta durumdaki atın öldüğü belirtildi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen MAKÜ Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr. Sarp Sevgisunar, ölen atın anatomi derslerinde kadavra olarak kullanılacağını bildirdi.