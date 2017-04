Isparta'da Ağaca Bağlı Bulunan At, Kurtarılamadı

ISPARTA'da bir ağaca bağlı halde bitkin ve zayıflamış halde bulunduktan sonra tedavi için Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Hayvan Hastanesi'ne getirilen at, kurtarılamayarak telef oldu.



Isparta'da Deregümü Köyü yolu üzerinde geçen çarşamba günü sabah saatlerinde bitkin halde bir at bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçen Isparta Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Veterinerlik Müdürlüğü ekipleri bölgeye gitti. Boynundan iple bir ağaca bağlı halde bulunan bitkin ve oldukça zayıflamış durumdaki hayvana müdahale eden ekipler tedavisini gerçekleştirdi. İğne ve serum uygulanan hayvan kendine gelerek ayağa kalktı. Zabıta müdürlüğü ekipleri sahibini buldukları hayvanı kendisine teslim ederken, benzer bir durumun yaşanmaması için uyarıda bulundu.



Dün öğle saatlerinde aynı hayvanın aynı noktada yine ağaca bağlı halde olduğu ihbarı geldi. Hayvanseverlerin 'Cankız' adını verdiği at için Isparta Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelerek atı alan ekipler, Burdur'daki Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi yetkilileriyle görüştükten sonra hayvanı tedavisi için MAKÜ Hayvan Hastanesi'ne götürüldü. Yapılan müdahalelere rağmen at dün akşam öldü.



MAKÜ Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı araştırma görevlisi Dr. Sarp Sevgisunar, atın genel muayenesini yaptıklarını söyledi. Atta ciddi anlamda kilo ve güç kaybı olduğunu anlatan Dr. Sevgisunar, "İlk müdahalelerimize başladık ve yanıt da aldık. Fakat ilerleyen saatlerde tedavinin devam ettiği süreçte hayvanın durumu kötüleşti ve devamında öldü" dedi.



Dr. Sevgisunar, atın, fakültede öğrencilerin eğitiminde değerlendirilmesi, öğrencilerin at anatomisiyle ilgili daha iyi bilgi sahibi olması amacıyla anatomi kürsüsünde kadavra olarak değerlendirileceğini belirtti.



- Burdur