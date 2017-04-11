Isparta'da 712 Proje İçin 477 Milyonluk Ödenek

Isparta'da 2017 yılı için 712 proje üzerinde 477 milyon 351 bin TL ödenek ayrıldı. Projelerde yüzde 19 fiziksel gelişme oldu.



Isparta İl Koordinasyon Kurulu Vali Yardımcısı Fevzi Güneş başkanlığında toplandı. 2017 yılı ilk üç aylık dönemindeki yatırım projelerine ilişkin verileri açıklayan Güneş, "2017 yılında ilimizde kamu kuruluşlarımız ve mahalli idarelerimizce proje bedelleri toplamı 3 milyar 917 milyon 195 bin TL olan 712 proje üzerinde çalışılmıştır. Bu projelere 477 milyon 371 bin 250 TL ödenek ayrılmış ve bu ödeneğin 36 milyon 345 bin 260 TL'si harcanarak yüzde 8 parasal gerçekleşme, yüzde 19 fiziksel gerçekleşme sağlanmıştır. Yatırımları merkezi ve yerel yönetimlere göre incelediğimizde; Yatırımcı kamu kuruluşlarımız 2017 yılı Mart ayı sonuna kadar proje bedelleri toplamı 3 milyar 536 milyon 619 bin 240 TL olan 407 adet proje üzerinde çalışmalarını yürütmüşlerdir. Bu projeler için 2017 yılı ilk üç aylık döneminde toplam 261 milyon 544 bin 650 TL ödenek ayrılmış, bu ödeneğin 16 milyon 371 bin 150 TL'si harcanarak yüzde 6 parasal gerçekleşme, yüzde 24 oranında da fiziksel gerçekleşme sağlanmıştır" dedi.



Belediyeleri 2017 yılı Mart ayı sonuna kadar proje bedelleri toplamının 380 milyon 576 bin 530 TL olan 305 adet proje üzerinde çalışmalarını sürdürdüklerini iletin Güneş, "Belediyelerimiz bu projeler için 2017 yılı ilk üç aylık döneminde toplam 215 milyon 826 bin 610 TL ödenek ayırmış, bu ödeneğin de 19 milyon 974 bin 110 TL'sini harcayarak yüzde 9 parasal gerçekleşme, yüzde 11 fiziksel gerçekleşme sağlamışlardır." - ISPARTA