Isparta'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen 4 polis tutuklandı.
Isparta Emniyet Müdürlüğü, FETÖ'nün Isparta'daki emniyet yapılanmasına yönelik Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı. Bir süre devam eden çalışmanın ardından operasyon düzenleyen ekipler, meslekten daha önce ihraç edilen 5 emniyet personelini gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 kişi terör örgütü üyeliği suçlamasıyla tutuklandı. 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. - ISPARTA
Isparta'da 4 Polis Fetö'den Tutuklandı
Isparta’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen 4 polis tutuklandı.
Isparta'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen 4 polis tutuklandı.