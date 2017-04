Isparta Bitkin Bulunan At Sahibinden Alınıp Hastaneye Götürüldü

Bitkin bulunan at sahibinden alınıp hastaneye götürüldü



*- ISPARTA'da dün bir ağaca bağlı halde bitkin ve zayıflamış halde bulunduktan sonra tedavi edilerek sahibine teslim edilen at, bugün yine aynı şekilde bulundu. Sahibinden alınan ve 'Cankız' adı konulan hayvan tedavisi için Burdur'daki Hayvan Hastanesi'ne götürüldü.



Isparta'da Deregümü Köyü yolu üzerinde dün sabah saatlerinde bitkin halde bir at bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçen Isparta Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Veterinerlik Müdürlüğü ekipleri bölgeye gitti. Boynundan iple bir ağaca bağlı halde bulunan bitkin ve oldukça zayıflamış durumdaki hayvana müdahale eden ekipler tedavisini gerçekleştirdi. İğne ve serum uygulanan hayvan kendine gelerek ayağa kalktı. Zabıta Müdürlüğü ekipleri sahibini buldukları hayvanı kendisine teslim ederken, benzer bir durumun yaşanmaması için uyarıda bulundu.



BURDUR'A GÖNDERİLDİ



Bugün öğle saatlerinde aynı hayvanın aynı noktada yine ağaca bağlı halde olduğu ihbarı geldi. Hayvanseverlerin 'Cankız' adını verdiği at için Isparta Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelerek atı alan ekipler, Burdur'daki Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi yetkilileriyle görüştükten sonra hayvanı tedavisi için Burdur'a götürdü. Burada hayvanın tedaviye alındığı belirtildi.



Atın sahibiyle ilgili ise herhangi bir cezai işlem uygulanmadığı kaydedildi.