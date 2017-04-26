Isparta Bağımsız Milletvekili Okutan Açıklaması

Isparta Bağımsız Milletvekili Nuri Okutan, "Türk usulü olduğu iddia edilen yeni başkanlık sistemiyle ilgili atılacak adımların tamamının meşruiyeti daha baştan tartışmalı hale gelmiştir." dedi.



Okutan, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, halk oylaması sonuçlarının bundan sonraki süreçte yapılacak seçimlerin adil olmayacağını gösterdiğini öne sürdü.



Devasa sonuçlar doğuracak nitelikteki anayasa değişikliğinin, YSK vasıtasıyla gayrimeşru hale dönüştürüldüğünü iddia eden Okutan, şöyle devam etti:



"Türk usulü olduğu iddia edilen yeni başkanlık sistemiyle ilgili atılacak adımların tamamının meşruiyeti daha baştan tartışmalı hale gelmiştir. Milletimizin, şaibeli bir sonuca dayanan ve meşruiyeti tartışmalı olan bu değişiklikleri benimsemesi imkansızdır. YSK heyeti istifa etmeden, referandum iptal edilmeden adil ve serbest seçim ilkesine geri dönülmeden yeni siyasi parti kurma çalışmalarını da 2019 yılında seçim kazandırabilecek aday konusunu da tartışmalarını da anlamsız buluyoruz."



Halk oylamasının iptal edilmesinin, milletin seçimin veya sandığın belirleyiciliğine dair inancının kaybolmasının önüne geçeceğini savunan Okutan, seçimin iptal edilmemesi halinde ise Türk demokrasisini içine düşeceği kaostan kimsenin kurtaramayacağı görüşünü bildirdi.



Okutan, "Bizim tavrımız 'evet' cephesinin kazanmasına değildir. Bizim millet adına itirazımız, YSK'nın seçimi tarafsız bir şekilde sonuçlandıracağı yerde olaya müdahale etmesine ve böylece seçimin hileli ve tartışmalı hale getirilmesinedir. Yargı güvencesinin olmadığı bir ülkede, yargı tarafsız ve adil bir şekilde işlemez. Yargı güvencesinin olmadığı bir ülkede hakim ve savcılar herkesten daha korumasızdır. Referandum vesilesiyle ortaya çıkan yaralarımız bildiğimizden daha derindir. Millet olarak bu yaraları şimdi tedavi etmezsek hukuk ve demokrasi bir yana bu ülkeyi ayakta tutmak ve yaşatmak imkansız hale gelecektir." ifadesini kullandı.



AKPM'nin "siyasi denetim" kararı



Nuri Okutan, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinin (AKPM), "Türkiye'de demokratik kurumların işleyişi" konulu oturumda Türkiye'nin 2004'te çıktığı siyasi denetim sürecine yeniden alınması kararını da üzüntü ile öğrendiklerini söyledi.



Bu kararın tüm Türk halkını ilgilendirdiğine dikkati çeken Okutan, şunları kaydetti:



"Bu hoşumuza gitmedi ve fevkalade üzgünüz. Bu karar bizi çok derin sosyal, ekonomik ve kültürel olumsuzluklarla karşı karşıya getirecek. AK Parti demokratik hukuk devleti olmamız adına geçmişte güzel şeyler üretti. Kişi hak ve özgürlükleriyle ilgili de güzel çalışmaları oldu. Ancak zaman içerisinde bütün verdiklerini geri aldı ve bu tablonun ortaya çıkmasına neden oldu. Hükümet tarafına hem öfkemiz, hem sitemimiz vardır. Keşke burada kalabilsek. Bu gidişin bizi Suriye, Libya, Irak ligine iteceğinden korkuyoruz. Kaygımız buradadır."