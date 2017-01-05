Isparta Aç Kalan Kuşlara Yem Bırakıldı

Isparta'nın Yalvaç İlçesi'nde kar nedeniyle yiyecek bulamayan hayvanlar için doğaya yem bırakıldı.



Yalvaç'ta geçen hafta etkili olan kar yağışı sonrası bölge karla kaplanırken, yaban ve sokak hayvanları yiyecek bulmakta güçlük çekiyor. Daha önce hayvanlar için doğaya ekmek ve yem bitkisi bırakan Yalvaç Belediyesi ekipleri, Senirkent- Yalvaç karayoluna da kuşlar için buğday taneleri bıraktı.



Belediye ekipleri özellikle kanatlı hayvanların karla kaplı alanlarda beslenemediğini belirtirken, bu nedenle yol gibi açık alanlara yem bıraktıklarını kaydetti.