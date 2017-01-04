İspanyol Medyası: Adriano, Terör Nedeniyle Beşiktaş'tan Ayrılmak İstiyor

İspanyol El Mundo Deportivo Gazetesi, Beşiktaş'ın Brezilyalı oyuncusu Adriano ile ilgili yazdığı haberde, Brezilyalı yıldızın İstanbul'dan terör yüzünden ayrılmak istediğini iddia etti.

AİLESİNİ BARCELONA'YA YOLLADI

İstanbul'da Vodafone Arena'da ve Reina'da yaşanan son yaşanan terör olaylarından oldukça etkilendiği belirtilen Adriano'nun bu yüzden eşini ve çocuklarını Barcelona'ya gönderdiği de haberde yazıldı.

TEKLİF GELİRSE GİDECEK

El Mundo Deportivo, Brezilyalı yıldıza henüz bir teklif olmadığını ancak teklif gelmesi halinde Beşiktaş'tan ayrılacağını da iddia etti.