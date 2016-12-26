İspanyol Gazetesi, Cüneyt Çakır'ın Verdiği Penaltı Kararıyla Dalga Geçti

Spor Toto Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile Osmanlıspor arasında oynanan mücadelede ceza sahasında yaşanan pozisyon sonrası Çakır'ın verdiği penaltı kararı büyük tartışma yarattı.

Yeni Şehir Rize Stadı'nda oynanan karşılaşmada Osmanlıspor kalecisi Karcemarskas'ın ceza sahası içinde topa elle müdahale etmesinin ardından pozisyonu yanlış okuyan Çakır'ın pozisyon ile ilgili verdiği karar olay yarattı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ YÖNETMİŞTİ

Çakır'ın "skandal" olarak nitelendirilen penaltı kararını "Hakem?" başlığı atarak veren İspanyol "As" gazetesi, bir çok önemli maç yöneten Çakır'ın 2014-2015 Şampiyonlar Ligi finalinde yönettiği Barcelona – Juventus maçına da atıfta bulundu.