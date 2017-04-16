İspanyol Devi Mas'ın Peşinde!

Arjantinli milli sol bekin adı Valencia ve Las Palmas ile anılırken, sezon sonunda Trabzonspor'a resmi teklif gelebilir.



Trabzonspor'da kısa sürede kalitesini ispatlayan ve takımın vazgeçilmez isimlerinden biri olan Emmanuel Mas, Avrupa kulüplerinin radarında. Devre arasında 1.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Arjantin'in San Lorenzo takımından transfer edilen 28 yaşındaki sol bek ile özellikle İspanya ekipleri yakından ilgileniyor.



Sezon sonunda Gaya'yı yüksek bir ücrete satmaya hazırlanan Valencia'nın hedefindeki isimlerden birinin Mas olduğu iddia edilirken, Las Palmas da Trabzonsporlu futbolcuyu takip ediyor. Arjantin Milli Takımı forması da giyen başarılı futbolcu, sezonun ikinci yarısında tüm lig maçlarında forma giydi ve 1 de gol attı.



2020'YE KADAR SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR



Sezon sonunda Bordo-Mavili kulübe resmi teklif gelmesi halinde yönetimin takınacağı tavır merak konusu. Trabzonspor'un Emmanuel Mas'ı 4 milyon Euro'nun altındaki herhangi bir rakama göndermeyeceği kulislerde konuşuluyor. Başarılı futbolcunun Fırtına ile 2020'ye kadar mukavelesi bulunuyor.



(Fanatik)