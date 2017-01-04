İspanyol Basını: Reina Saldırısı Sonrasında Adriano Türkiye'den Ayrılmaya Karar Verdi

Beşiktaş'ın sezon başında Barcelona'dan transfer ettiği ve çıktığı 22 maçta gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan Adriano ile ilgili Siyah-Beyazlı taraftarları üzecek bir iddia ortaya atıldı.

Barcelona'ya olan yakınlığıyla bilinen İspanyol gazetesi Mundo Deportivo, Brezilyalı yıldızın son olarak Reina'da gerçekleşen terör olayının ardından, Türkiye'den ayrılmaya karar verdiğini öne sürdü.

"AİLESİ DE KENDİ DE RAHATSIZ"

Haberde, Adriano'nun Beşiktaş'ta oynamaktan memnun olduğu, ancak üst üste yaşanan terör olayları sonrası yıldız oyuncu ve ailesinin bu durumdan rahatsızlık duyduğu ifade edildi.

Adriano'nun hali hazırda ailesini Barselona'ya gönderdiği ve teklif gelmesi halinde bu transfer döneminde takımdan ayrılabileceği belirtildi.

(Fanatik)