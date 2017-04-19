İspanyol Basını: Çinliler, Arda Turan İçin 60 Milyon Euro Ödemeye Hazır

Sakatlığı nedeniyle Barcelona'da şans bulamayan Arda için yeni bir iddia ortaya atıldı. İsmi Arsenal ile anılan milli futbolcu için Çin'den gelen tekliflerin arttığı belirtiliyor. İspanya basını, bonservisine 60 milyon euro ödemeye hazır olduğunu iddia etti.

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