İspanyol Baharı, Ozan Coşkun & Cem Çeliksırt

Almanya'da gerçekleşen Duo Gitar yarışmalarında ödüllere layık görülen başarılı gitar ikilisi Ozan Coşkun ve Cem Çeliksırt, İspanya ve İtalya'dan Anadolu ezgilerine uzanan zengin bir programla, 12 Nisan Çarşamba akşamı Mozarthaus'a konuk oluyor.



OZAN COŞKUN, gitar



CEM ÇELİKSIRT, gitar



Konser Programı:



J. RODRIGO | Generalife'nin Bahçesi'ne Doğru



M. GIULIANI | Rossiniana Op.119(Cem Çeliksırt, gitar)



C. ÜSTÜNTAŞ | İndim Yarin Bahçasına (Elazığ)



J. RODRIGO | Üç İspanyol Parçası(Ozan Coşkun, gitar)



ARA -



E. GRANADOS | Şiirsel ValslerC. DOMENICONI | Harem Hayaleti (2016) Türkiye'de ilk seslendiriliş



J. RODRIGO | Tonadilla (Cem Çeliksırt & Ozan Coşkun, gitar)



Detmold eğitim sürecinde tanışan Ozan Coşkun ve Cem Çeliksırt, Gran Guitarra Quartett bünyesinde ilk defa birlikte çalmaya başlamış ve daha sonra gitar ikilisi olarak repertuarlarını genişletmeye karar vermişlerdir. Almanya'da Duo Gitar yarışmalarında ödüllere layık görülen ikilinin Türkiye turnesi için Carlo Domeniconi'nin 2016 yılında bestelediği "Harem Hayaleti„ isimli eserin Türkiye'deki ilk seslendirilişini Mozarthaus'ta gerçekleştireceklerdir.



OZAN COŞKUN



1988 Nürnberg dogumlu Ozan Coskun, küçük yaşta müziğe basladi, kendisi de müzisyen olan babası sayesinde Türk Halk Müziği ve ud ile tanıştı. İlk gitar derslerine 14 yaşında Sanel Sabitovic ile başlayan Coşkun, Carlo Domeniconi ile devam ettirdiği çalışmaları onu gitara daha da yakınlaştırdı. 2007 yılında Detmold Müzik Akademisi'nde Prof. Dale Kavanagh'in gitar sınıfına girdi ve 2011 yılında yüksek başarı ile mezun oldu. Eğitimi süresince önemli ödüller kazanan Ozan Coşkun, 2016 yazında Münih Müzik Akademisi'nda eğitim vermekte olan Prof. Franz Halasz'in sınıfından Solistlik Master Diploması almaya hak kazanmıştır.



CEM ÇELİKSIRT



Türkiye'nin yetiştirdiği önemli gitaristlerden 1987 Bafra doğumlu Cem Çeliksırt, gitar ile 11 yaşında Mersin'de tanıştı. Utku ve Mehmet Özkanoğlu ile başlayan çalışmalarını 2016 yılında Almanya'nın Detmold Müzik Akademisi'nde Sanatta Yeterlilik diploması ile tamamladı. Detmold Oda Orkestrası, Ankara Gençlik Senfoni Orkestrası, Başkent Orkestrası, Lukas David Ensemble, Amadeus Guitar Duo gibi müzisyen ve orkestralarla birlikte sahneye çıkan Çeliksırt, Gevelsberg, Iserlohn (Almanya), Hamilton (Kanada), Barcelona (İspanya), Ankara ve daha pek çok festivalde sahne almıştır.



Detaylar :



İl : Ankara



İlce : Çankaya



Mekan : Mozarthaus Sanat ve Konser Evi



Mekan Adresi : Nilgün Sokak, 14/2



Başlangıç Saati : 12.04.2017 20: 00: 00



Bitiş Saati : 12.04.2017 22: 00: 00



Kategori : İspanyol Baharı, Ozan Coşkun & Cem Çeliksırt



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır