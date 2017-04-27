İspanya ve Romanya'da Uber Protestosu





İspanya'nın başkenti Madrid ve Romanya'da binlerce taksici, internet üzerinden düşük ücrete alternatif taksi hizmeti sunan Uber ve Cabify'yi protesto etmek sokağa indi. Günün en işlek saatinde özellikle havaalanına çıkan yolları kapatan taksiciler trafiği adeta felç etti.



Uber, taksilerin sunduğu hizmeti çok daha düşük ücrete sunduğundan rekabeti de oldukça artırıyor.



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Tags: Uber Romanya Romanyada protestosu Gösteri Karayolu taşımacılığı İspanya Gepost: 27 april 2017