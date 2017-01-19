İspanya: Turizmin En Önemli Fuarlarından Fıtur Madrid'de Açıldı





İspanya'nın başkenti Madrid'de 37'nci kez düzenlenen Uluslararası Turizm Fuarı (FITUR) İspanya Kralı 6. Felipe tarafından açıldı.



Carlos Marlasca, Euronews, Madrid: "Berlin Turizm Fuarı'ndan sonra dünyanın bu en büyük ikinci fuarında Madrid için yaklaşık 240 milyon euro tutarında iş anlaşmalarının yapılması bekleniyor. Turizm sektörü temsilcileri fuarın ilk gününde, burada önemli görüşmeler yaptılar. Cumartesi ve pazar günleri fuar, profesyoneller dışındaki ziyaretçilere de açık olacak."



İspanya Kralı VI. Felipe: "Türkiye turizminin en kısa sürede toparlanarak eski gücüne kavuşacağına inanıyorum." https: //t.co/7r70iWjadh pic.twitter.com/JWxFXQpeEv— sümeyra keleş yerkel (@sumeyrayerkel) 18 Ocak 2017



'Sürdürülebilir Turizm' kavramı, Birleşmiş Milletler'in 2017 yılını 'Kalkınma için Sürdürülebilir Turizm Uluslararası Yılı' ilan etmesinden hareketle fuarın öne çıkan konusu oldu. Birleşmiş Milletler bu çabasıyla turizm politikalarının çevreci, toplumsal açıdan kapsayıcı ve çok kültürlü bakış açılarıyla ele alınmasını amaçlıyor.



Taleb Rifai, Dünya Turizm Örgütü Genel Sekreteri: "İlk hedef turizmin günümüzdeki etkisi ve önemi konusunda bir farkındalığı artırmak. Seyahat ve turizm insan hayatında çok ama çok önemli bir etkinlik haline geldi. Ama insanlar çok fazla bilgi sahibi değil. İkinci amaçsa ki bu da eşit derecede önemli, insanların turizm alanındaki faaliyetlerinin pozitif, insanlığın ve gezegenin çıkarları doğrultusunda nasıl değiştirilebileceği."



Türkiye'nin 700 metrekarelik ülke standı açarak katıldığı Uluslararası Turizm Fuarı'nda 160 ülkeden 125 bine yakın katılımcı yer alıyor.



Auteur: euronews-tr



Tags: Kral Felipe VI açıldı Turizm Turizmin önemli fuarlarından Madridde FITUR İspanya: İspanya İspanya ekonomisi Gepost: 18 januari 2017