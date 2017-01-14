İspanya'nın Galiçya Bölgesinde Soğuk Meyve Ağaçlarını Tehdit Ediyor

İspanya'nın Galiçya bölgesinde, soğuk hava, meyve ağaçlarını tehdit ediyor.



Avrupa'da kutsal ağaç olarak kabul edilen çoban püskülü (Ilex aquifolium), soğuğa karşı direniyor. Galiçya bölgesinde portakal ağaçlarının buzlanmadan etkilenmemesi için çiftçilere uyarılarda bulunuldu. - MADRİD