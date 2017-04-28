İspanya Ekonomisinde Küresel Krizden Sonra Toparlanma Sürüyor

Küresel finansal krizden en çok etkilenen ülkeler arasında sayılan İspanya ekonomisinde toparlanma sürüyor. İşsizlik oranı düşerken, gayrı safi yurtiçi hasıla (GSYH) yükseliyor.



İspanya İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre geçen yılın ilk çeyreğinde yüzde 21 olan işsizlik oranı yüzde 18.75'e düştü. İspanya'da işsizlik oranı 2015'in ilk çeyreğinde yüzde 23.78 düzeyindeydi.



İspanya'da yılın ilk çeyreğinde GSYH, önceki iki çeyrekte üs üste yüzde 0.7'lik büyümelerin ardından, yüzde 0.8 arttı. İspanyol basınına göre ilk çeyrekteki bu büyüme oranları hükümetin öngörüsünün gerçekleşme olasılığını arttırıyor.



İspanya Merkez Bankası İspanya'nın 2017'de yüzde 2.8 ve 2018'de ise yüzde 2.1 büyümesini, işsizliğin ise 2017'de yüzde 16.7'ye, 2018'de ise 15.4'de düşeceğini öngörüyor.



Bankia'dan tarihin en iyi üç aylık sonucu



Öte yandan İspanya bankaları peşpeşe kar açıkladı. Bankia yılın ilk çeyreğinde tarihinin en iyi üç aylık sonucuna ulaşarak, karını yüzde 28.4 artışla 304 milyon euroya çıkardığını açıkladı.



Portekiz Yatırım Bankası ile Şubat ayında birleşen CaixaBank ise karını, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 48 arttırarak 403 milyon euroya yükseltti.



İspanya'ya İngiliz turist akını



Ekonomiye turizm alanından da büyük katkı geldi. İspanya yılın ilk çeyreğinde turist sayısını geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 9.3 arttırarak 13 milyon daha fazla turist ağırladı.



Bu dönemde ülkeyi ziyaret eden turistlerin büyük bir bölümünün İngiliz olduğu açıklandı. Bir önceki yılın aynı dönemine oranda ülkeye gelen İngiliz turist sayısı yüzde 5.8 artış gösterdi.



Turizm sezonunun başlamasıyla ekonomik büyümenin önümüzdeki dönemlerde daha da artacağı, işsizliğin ise daha da düşeceği konuşuluyor.



İspanya'ya turistlerin gösterdiği ilgideki yoğun artışın nedeni olarak güvenlik sorunları nedeniyle Türkiye ve Tunus'un yaşadığı turist kaybı gösterilmişti. - Madrid