İspanya Dışişleri Bakanı Dastis, Tunus'ta

İspanya Dışişleri Bakanı Alfonso Dastis, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Tunus'ta, mevkidaşı Hamis el-Cihinavi ile görüştü.



Dastis, görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, "Avrupa olarak Tunus'un Akdeniz'de, özellikle Libya'ya ilişkin güvenlik alanında gösterdiği çabaları destekliyoruz." dedi.



Tunus'un demokratik geçişte örnek bir ülke olduğunu belirten Dastis, İspanya'nın, ekonomik krizi yaşamış bir ülke olarak Tunus'a çeşitli alanlarda desteğini güçlendireceğini söyledi.



Tunus Dışişleri Bakanı Cihinavi de İspanya'nın Tunus'a yatırım için destek sağlayacağını, vatandaşlarını turizm anlamında Tunus'a gelmeleri için teşvik edeceğini dile getirdi.



Daha sonra iki ülke arasında "dijital alanda suçla mücadele" anlaşması imzalandı.



Tunus'un resmi davetiyle ülkeye gelen İspanya Dışişleri Bakanı Alfonso Dastis, Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi ve Başbakan Yusuf Şahid tarafından da kabul edildi.



İspanya, Tunus'a yatırım yapan ülkeler içinde 6'ncı sırada yer alıyor.



İspanya Başbakanı Mariano Rajoy'un bu yıl içinde Tunus'u ziyaret etmesi bekleniyor.