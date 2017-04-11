Ispanya Dışişleri Bakanı Alfonso Dastis, Tunus'ta

İspanya Dışişleri Bakanı Alfonso Dastis, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği başkent Tunus'ta Tunuslu mevkidaşı Humeys el-Cihinavi ile Dışişleri Bakanlığı binasında bir araya geldi. Görüşmenin ardından iki ülke arasında işbirliği anlaşmaları imzalandı. İkili daha sonra ortak basın toplantısı düzenledi.