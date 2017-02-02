İspanya'da Yolsuzluk Operasyonu

İspanya'nın doğusundaki Barcelona kentinde kamu ihalelerinde yapılan yolsuzluklarla bağlantılı düzenlenen operasyonda 18 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.



İspanya'da 2015 yılında ortaya çıkarılan ve "Yüzde 3" olarak adlandırılan soruşturmanın üçüncü aşaması olarak gösterilen operasyonda gözaltına alınanlar arasında, Barcelona Liman Müdürü Sixte Cambra, eski Barcelona Belediye Başkan Yardımcısı Antoni Vives, CDC partisinin mali işler sorumlusu Andreu Viloca ve Barcelona Fuar Sorumlusu Constanti Serrallonga gibi ekonomi ve siyaset çevrelerinden önemli isimlerin olduğu bildirildi.



Jandarmanın gerçekleştirdiği operasyon kapsamında Barcelona, Lleida, Girona ve Madrid'de 25 ev ve işyerinde arama yapıldığı belirtildi.



Eski adı "Katalonya Demokratik Yönelimi" (CDC) yeni adı "Katalonya Demokrat Parti" (PDeCAT) olan ve bağımsızlık yanlısı girişimleriyle bilinen siyasi partiyi de hedef alan operasyonda gözaltına alınanlara, yolsuzluk, evrakta sahtecilik, kara para aklama, görevi kötüye kullanma suçlamaları yönetiliyor.



2015 yılında başlayan soruşturmada, Barcelona'da bazı kamu ihalelerini alan 3 firmanın, "bağış" adı altında CDC'ye yüzde 3 komisyon ödediği iddia edilmişti.