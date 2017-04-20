İspanya'da Yolsuzluk İddiaları

İspanya'da, iktidardaki sağ görüşlü Halk Partisi'ne (PP) yasa dışı finansman sağlandığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında 3 büyük şirketin Madrid'deki merkez ofislerine jandarma ekipleri tarafından baskın düzenlendi.



PP'nin yasa dışı finansman sağladığı suçlamalarıyla ilgili olarak Ulusal Mahkemenin yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, OHL, Indra ve Saerco şirketlerinin merkez ofislerine jandarmaya bağlı özel ekiple sabah saatlerinde baskın düzenlendi.



Mahkeme kaynakları, ofislerde, Madrid özerk yönetiminin açtığı kamu ihaleleriyle bağlantılı evrakların incelendiği ve PP'ye yasa dışı finansman sağlandığı iddiasını destekleyen olası belgelerin arandığını belirtti.



PP'nin kamu ihaleleriyle bağlantılı olarak büyük firmalardan yasa dışı finansman sağladığı yönündeki iddialar, İspanya'da son 2 yıldır sık sık gündeme geliyor.



OHL şirketi geçen yıl yaptığı yazılı açıklamada, PP'ye maddi yardımda bulunduğu iddialarını yalanlamıştı.



Baskınların, PP'nin Madrid'deki önemli isimlerinden biri olarak bilinen, eski Madrid Özerk Yönetim Başkanı Ignacio Gonzalez ve diğer 11 kişinin yolsuzlukla ilgili bir soruşturmadan dün gözaltına alınmalarının ardından düzenlenmesi dikkati çekti.



Gonzalez ve diğer 11 kişi, Madrid'in su işleri müdürlüğü "Canal de Isabel II" adlı kamu şirketinde yolsuzluk yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınmışlardı.



İspanya'da "Gürtel olayı" olarak adlandırlan ve yine PP'yi ilgilendiren bir diğer yolsuzluk davasında hafta içinde alınan kararda, Başbakan ve PP lideri Mariano Rajoy "tanık" sıfatıyla mahkemeye ifade vermeye çağrılmıştı.