İspanya'da 'Üç Kral'ın Görkemli Şöleni

İspanya'da 'Üç Kral' adıyla kutlanan Epifani Bayramı bu yıl da renkli geçti.



Hristiyanların inancına göre Hz. İsa'nın doğumundan 12 sonra üç bilgenin peygamberi ziyaret ettiği ve ona hediyeler getirdiği gün olan Epihani Bayramı için en büyük etkinlik başkent Madrid'te düzenlendi.



Berlin ve İstanbul'da yaşanan terör saldırılarının hemen sonrasına denk gelen gösteriler için yoğun güvenlik tedbirleri alındı. Başkent Madrid'de geleneksel geçit töreni için 800 polis görevlendirildi. Ağır tonajlı araçların başkentte trafiğe çıkması yasaklandı. Ülke çapındaysa 100 bin güvenlik personeli ve helikopterler iş başındaydı.



İspanyol çocuklar arasında, Noel döneminde hediyeler dağıtan Gaspar, Baltazar ve Melkior adlı üç kral, Noel Baba'dan çok daha popüler.



