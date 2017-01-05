İspanya'da Üç Kral Bayramı Etkinlikleri İçin Yoğun Güvenlik Önlemleri





İspanya'da bu yılki Üç Kral Bayramı etkinlikleri için güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı.



İspanya, Berlin ve İstanbul'da yaşanan terör saldırılarından sonra ülke genelinde kutlanan Üç Kral Bayramı etkinlikleri için yoğun güvenlik tedbirleri aldı.



Başkent Madrid'de geleneksel geçit töreni için 800 polis görevlendirildi.



Madrid'in güneyinde 28 Aralık günü terör saldırısı hazırlığında olduğu öne sürülen iki kişi gözaltına alınmıştı. Soruşturmayı sürdüren İspanyol savcılar gözaltı sırasında kalaşnikov silah ekipmanlarının ele geçirildiğini aktarmıştı.



Başkent Madrid, kutlamalar kapsamında en canlı etkinliklere sahne oluyor.



Etkinlikte Hz. İsa'nın doğumuyla bağlantılı, üç büyük kralın (Gaspar, Baltasar, Melchor) hediyeler getirmesine atıfta bulunuluyor.



Auteur: euronews-tr



Tags: Kral için güvenlik etkinlikleri yoğun önlemleri İspanyada Bayramı Güvenlik İspanya Geleneksel bayramlar Gepost: 05 januari 2017