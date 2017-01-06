Ispanya'da Üç Kral Bayramı

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Kutlamalardan detaylar



İspanya'da Üç Kral Bayramı



MADRİD - Yaklaşık 130 yıllık geçmişi olan "Los Reyes Magos" adlı çocuk bayramı coşkulu kutlamalara sahne oldu.



İspanya'nın birçok yerinde "Los Reyes Magos" adlı çocuk bayramı dolayısıyla sokak gösterileri düzenlendi. Hz. İsa'nın doğumuyla bağlantılı olarak doğu ülkelerindeki üç büyük kralın (Gaspar, Baltasar, Melchor) hediyeler getirmesine atıfta bulunan ve 6 Ocak'ta kutlanan bayramda, çocukları eğlendirmek amacıyla bir gün önceden yapılan geleneksel sokak gösterilerinin en büyüğü başkent Madrid'de düzenlendi. Şehrin ana caddelerinde yapılan geçitte, krallara eşlik eden birbirinden renkli, saltanat arabalarından çocuklara şeker dağıtıldı. Çizgi ve masal kahramanlarının, kuklaların ve hayvanların, sanatçılar tarafından canlandırıldığı geçitte bu yıl "meraka kaside" teması işlendi.



Ayrıca bu yıla özel olarak Madrid yerel yönetimi güvenlik tedbirlerini, olası bir terör saldırısına karşı en üst seviyeye çekti. Geçidin düzenleneceği alan kolluk kuvvetleri tarafından saatler öncesinden emniyete alındı. Geçit güzarhagı ve çevre bölgedeki bir çok caddede de yollar trafiğe kapanırken, belediye 3,4 ve 5 ocak tarihlerinde ağır tonajlı araçların da Madrid merkezine girmesini yasakladı.