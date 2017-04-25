İspanya'da Terör Operasyonu

İspanya'nın doğusunda Barcelona'da ve çevresinde sabaha karşı düzenlenen operasyonlarda terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı 8 Fas vatandaşının gözaltına alındığı bildirildi.



İspanya ve Katalonya polisi, İspanya milli istihbarat teşkilatı CNI ve Belçika polisinin, yerel saatle 04.30 sıralarında 12 eve ve iş yerine baskın düzenlediğini açıkladı.



Katalonya polisi, operasyonların, yaklaşık 8 ay önce yapılan bir ihbar üzerine başlatılan soruşturma kapsamında yürütüldüğünü, gözaltına alınan, yaşları 31 ila 39 olan 8 Fas vatandaşının, uyuşturucu ticaretiyle de suçlandığını ifade etti.



Gözaltına alınanlardan 4'ünün DEAŞ'ın Avrupa'daki yapılanmasında görev aldığını ve geçen yıl Brüksel'de düzenlenen terör saldırılarıyla bağlantılarının bulunduğu iddia edildi.