Ispanya'da Paskalya Kutlamaları

Katolik dünyasının en önemli dini bayramı kabul edilen Paskalya nedeniyle çok çeşitli etkinliklerin yapıldığı İspanya'da en dikkat çeken gelenek geçit törenleri olmaya devam ediyor.



Ağır, büyük ve ihtişamlı tahtlar üzerinde bulunan Hz. İsa ve Meryem Ana figürlerini sırtlarında taşıyan İspanyolların yaptıkları geçitlerin en ünlüsü Sevilla, Malaga ve Valladolid kentlerinde olsa da başkent Madrid'de de önemli yürüyüşler oluyor. Madrid'deki büyük her kilisenin ayrı ayrı düzenlediği geçitlerin en görkemlisi kent merkezindeki Latina ve Plaza Mayor bölgesinde oldu. Binlerce kişinin izlediği geçit töreni 4 saatten fazla sürdü.



İspanya'da kökeni 13. yüzyıla kadar dayanan Paskalya bayramı sırasındaki dini geçitlerin en önemlileri, Paskalya'nın olduğu perşembe ve cuma günlerine denk geliyor. Hz. İsa'nın Roma askerleri tarafından çarmıha gerilip Kudüs sokaklarında yürütülmesine atfen gerçekleşen İspanya'daki geçit törenlerinde dini figürleri taşıyanların yanında, tövbekarlığı temsil eden kukuleta ile yüzleri örtülmüş, ilk dönem Hıristiyanları canlandıran "Nasıralı" adı verilen gruplar, din adamları ve bando da yürüyor. Ağırlıkları bazı yerlerde 5 tonu bulan dini figürlerin bulunduğu tahtları taşıyan grup, küçük adımlarla ve sık sık dinlenerek şehir merkezini dolaşıyor. Yürüyüş sırasında bazı dindar İspanyollar da tahtların önüne geçerek dini maniler okuyor.



Bu arada İspanya'da özellikle son iki yıldır Paskalya döneminde alınan güvenlik önlemlerinin daha da artırılması dikkat çekiyor. Olası bir terör saldırısına karşı alınan önlemler kapsamında başkent Madrid'de Paskalya bayramı sürecinde kamyonların şehit merkezine girişlerine izin verilmiyor.



Öte yandan İspanya'nın Melilla kentinde uygulanan, Paskalya nedeniyle bir mahkumun serbest bırakılması geleneği devam ediyor. Melilla'da bir dönem ara verilse de 2001 yılından bu yana tekrar hayata geçirilen gelenek kapsamında bu yıl, normalde cezası 2018'te sona erecek olan bir mahkum şartlı serbest bırakıldı.