İspanya'da Özerk Yönetimler Sorunu

İspanya demokrasi tarihinde altıncısı düzenlenen "Başkanlar Konferansı"nda ülkedeki özerk yönetimlerin mali ve siyasi haklarla ilgili talepleri ele alındı.



Yaklaşık 5 yıllık bir aradan sonra düzenlenen ve Senato binasında yapılan "Başkanlar Konferansı"na Başbakan Mariano Rajoy başkanlık ederken, 17 özerk yönetim arasından sadece Bask ve Katalonya başkanlarının katılmaması dikkati çekti.



Bağımsızlık yanlısı girişimlerle gündemde olan Katalonya ve Bask özerk yönetimlerinin başkanları, bağımsızlık yanlısı referandum taleplerine hükümetin bu zamana kadar hiçbir olumlu yaklaşım göstermemesinden dolayı toplantıya katılmadı.



Özellikle özerk yönetimlerin ekonomik ve mali durumlarının ele alındığı "Başkanlar Konferansı" ile ilgili hükümet kaynaklarından basına verilen bilgilerde, Başbakan Mariano Rajoy'un özerk yönetim başkanlarına hitaben yaptığı konuşmada, "Eğer mümkünü varsa devletin refahını artırırız ama ekonomik krizden dolayı harcamaları kısmaya devam etmeliyiz." dediği belirtildi.



İspanya'da ekonomik krizin en güçlü olarak hissedildiği 2008-2011 yıllarında devletin kasasına giren paranın 20 milyar avro azaldığını vurgulayan Rajoy'un, ayrıca özerk yönetimlerin harcamalarının bir yıl öncesine oranla 2016'da 10 milyar avro artmış olduğunun altını çizdiği kaydedildi.



Rajoy'un ayrıca 2017 yılındaki hedeflerinin, ekonomik kriz döneminde kaybedilen gayrisafi milli hasılanın yüzde 10'luk kısmını geri kazanmak, 400 bin kişiye istihdam sağlamak ve işsizlik oranını yüzde 17,6'ya düşürmek olacağını söylediği ifade edildi. İspanya Başbakanının her şeye rağmen devletin vergi gelirleri ve mali konularda 2018 yılından önce bir toparlanma öngörmediğini de vurguladığı belirtildi.



Bu arada İspanyol hükümetinin, özerk yönetimlerin finansmanını artırmak için çaba göstereceği ve bunun için merkezi hükümet ile özerk yönetim hükümetleri arasında ortak bir çalışma grubu oluşturulacağı bildirildi.



Öte yandan İspanya Kralı 6. Felipe toplantıya katılmamasına rağmen Senato binasına gelerek, Başbakan Rajoy, bakanlar ve özerk yönetim temsilcileriyle kısa görüşmeler yapıp, aile fotoğrafında yer aldı.