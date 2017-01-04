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İspanya'da Kayıtlı İşsiz Sayısı Azaldı
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İspanya'da Kayıtlı İşsiz Sayısı Azaldı

İspanya'da kayıtlı işsiz sayısı aralık ayında beklentilerin üzerinde bir düşüş gösterdi.

İspanya'da Kayıtlı İşsiz Sayısı Azaldı

İspanya'da kayıtlı işsiz sayısı aralık ayında beklentilerin üzerinde bir düşüş gösterdi.

Kaynak: Dunya.com

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