İspanya'da Gündem Yolsuzluk

İspanya Başbakanı Mariano Rajoy'un genel başkanlığını yaptığı Halk Partisi (PP) ile bağlantılı bir yolsuzluk davasında şahit olarak ifade vereceği bildirildi.



Yetkililer, Madrid'deki Ulusal Mahkemede geçen ekim ayından bu yana süren ve "Gürtel olayı" olarak adlandırılan yolsuzluk davasında Avrupa için Demokrat Avukatlar Derneğinin (ADADE) talebinin mahkeme heyetince kabul edilmesi üzerine Rajoy'un dinlenmesine karar verildiğini açıkladı.



İspanya'daki yasalar gereği Başbakan Rajoy'un, ifade vermek için mahkemeye gitme zorunluluğu bulunmuyor. Rajoy'un evinden veya ofisinden görüntülü bağlantıyla savcılarla avukatların yönelteceği soruları yanıtlayabileceği belirtildi.



Başbakan Rajoy'un bu davada şahit olarak dinlenmesi için geçmişte de başvurular yapılmış ancak savcılık buna karşı çıkmıştı.



"Gürtel olayı"nın ilk aşaması olarak gösterilen 1999-2005 dönemiyle ilgili ifade verecek olan Rajoy'un, PP'nin İspanyol maliyesine bildirilmeden dışarıdan maddi yardım aldığı ve "B kasası" olduğu yönündeki iddiaları cevaplandırması bekleniyor.



Aynı davada şimdiye kadar 300'e yakın kişi ifade vermeye çağrılmıştı. Bunların arasında PP'li eski bakanlardan Angel Acebes, Jaime Mayor Oreja, Rodrigo Rato (eski IMF Başkanı) ve eski Madrid özerk yönetimi başkanı Esperanza Aguirre yer almıştı.



Bu arada İspanya'da PP'nin kurduğu azınlık hükümetine dışarından destek veren Ciudadanos Partisi, Rajoy'un "Gürtel olayı" davasında sanık durumuna düşmesi halinde başbakanlıktan istifa etmesini isteyeceğini açıkladı.



Podemos'tan yolsuzluğa karşı kampanya



İspanya'da son dönemde art arda ortaya çıkarılan yolsuzluklarla bağlantılı olarak ülkede radikal sol görüşlü Podemos partisi ilginç bir kampanya başlattı.



İspanya tarihinde bir ilk olan kampanyada yolsuzluk iddialarına adı karışan ünlü siyasetçilerin ve ekonomistlerin resimleriyle donatılmış bir otobüsün Madrid sokaklarında turlaması dikkat çekiyor.



"Entrika otobüsü" yakıştırmasıyla "Tramabus" adı verilen otobüsün üzerinde İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, eski başbakanlardan Jose Maria Aznar (eski PP başkanı), Felipe Gonzalez (eski sosyalist lider), Jose Luis Rodriguez Zapatero (eski sosyalist lider) ve eski Ekonomi Bakanı Rodrigo Rato'nun da resimleri yer alıyor.



Podemos lideri Pablo Iglesias, otobüsün günlük turu için yaklaşık 700 avro harcadıklarını söyledi.



PP'nin önemli isimlerinden Başbakan Yardımcısı Soraya Saenz de Santamaria, Podemos'un "Tramabus" girişiminin "içi boş ve demokrasi karşıtı" olduğunu savundu. PP'nin resmi Twitter hesabında da Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu foto montajla "Trambus"u kullanan şoförmüş gibi gösteren bir fotoğraf yayımlandı.



Muhalefetteki Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) ve Ciudadanos da "Trambus" kampanyasını sert bir dille eleştirdi.