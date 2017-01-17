Ispanya'da Evcil Hayvanlar Kutsandı - Madrid

Hristiyanlık dinine göre hayvanları koruduğuna inanılan Aziz Anton'a atfen düzenlenen etkinlikler kapsamında Madrid'de kiliseye getirilen evcil hayvanlar kutsandı.



Madrid'de son iki yıldır kapsamı genişletilerek 4 güne çıkartılan "Aziz Anton Günü" etkinliklerinde en çok ilgi toplayan bölüm yine kutsanan evcil hayvanlar oldu.



Kentteki San Anton kilisesine evcil haycanları ile birlikte gelen yüzlerce insan, uzun kuyruklar oluşturup, getirdiği hayvanını kilise rahibine kutsattı. "Bir yıl boyunca kötülüklerden korunması için" kutsanan hayvanlar arasında en çok kedi ve köpek olduğu görülürken, koyun, kaplumbağa, papağan, kertenkele gibi hayvanların da sahipleriyle birlikte kiliseye geldikleri görüldü.



Gün dolayısıyla Madrid'de 14-17 Ocak tarihlerinde 30'a yakın dinsel ve kültürel etkinlik düzenlendi.