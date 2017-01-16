İspanya'da Deaş Operasyonu





İspanya'nın kuzeydoğusundaki San Sebastian kentinde düzenlenen terör operasyonunda Fas vatandaşı bir kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Yapılan açıklamada, yakalanan kişinin DEAŞ'a militan toplamaya çalışan bir grubun liderliğini yaptığı belirtildi.



Ayrıca Faslının "Avrupa'daki diğer terör gruplarıyla da bağlantılı olduğu, ikna ettiği kişileri gelecekte Avrupa'da terör saldırıları düzenlenmesi için DEAŞ'ın yapılanmalarının bulunduğu ülkelere gönderdiği" duyuruldu.



İspanya'da 2015 yılından bu yana DEAŞ ile bağlantılı terör gruplarına yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalananların sayısı 181'e çıktı.



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Tags: Tutuklama DEAŞ operasyonu İspanyada Terörizm İspanya Gepost: 16 januari 2017