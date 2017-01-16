İspanya'da Deaş Operasyonu

İspanya'nın kuzeydoğusundaki San Sebastian kentinde DEAŞ terör örgütüne düzenlenen operasyonda Fas vatandaşı bir kişinin gözaltına alındığı bildirildi.



İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, yakalanan kişinin DEAŞ'a militan toplamaya çalışan bir grubun liderliğini yaptığı belirtildi. Özellikle internet üzerinden 2010 yılından bu yana aktif olarak yaptığı propagandalarda "terörün gerekliliğini" savunduğu ifade edilen Fas vatandaşının, toplumdan dışlanmış gençleri hedef aldığı kaydedildi.



Bakanlığın açıklamasında ayrıca yakalanan Faslının, "Avrupa'daki diğer terör gruplarıyla da bağlantılı olduğu, ikna ettiği kişileri gelecekte Avrupa'da terör saldırıları düzenlenmesi için DEAŞ'ın yapılanmalarının bulunduğu ülkelere gönderdiği" bilgisine yer verildi.



İspanya'da 2015 yılından bu yana DEAŞ ile bağlantılı terör gruplarına yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalananların sayısı 181'e çıktı.