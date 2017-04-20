İspanya'da Başbakan'ın Partisine Kaynak Sağlayanlara Yolsuzluk Baskını

İspanya'da yolsuzluk operasyonları hız kesmiyor. Madrid polisi "Lezo" adını verdiği operasyon kapsamında bugün de Başbakan Mariano Rajoy'un lideri olduğu Halk Partisi'ne yasadışı finansman sağladıkları iddiasıyla bazı şirketlerde arama yaptı.



Kamuya ait "Canal de Isabel II" şirketindeki yolsuzluklara yönelik olarak düzenlenen bu operasyon kapsamında dün yolsuzluk çetesini yönetmek iddiasıyla eski Madrid valisi Ignacio González ve aralarında kardeşinin de bulunduğu 11 kişi gözaltına alınmıştı.



Seçim kampanyasına finansman



Madrid polisi Merkezi Operasyon Birimi tarafından inşaat şirketi OHL, teknoloji şirketi Indra ve havacılık şirketi Saerco'ya yapılan baskında özellikle bu şirketlerin 2011 Madrid bölgesel seçimlerinde Halk Partisi'nin kampanyası için finans sağlayıp sağlamadıklarına dair delil arandı.



Saerco şirketinin kurucu ldefonso de MIguel Rodríguez'in Canal de Isabel II şirketinin eski yöneticilerinden olduğu öğrenildi.



OHL şirketi baskından sonra bir açıklama yaparak aramalar sırasında güvenlik güçleri ile işbirliği içinde olduklarını duyurdu. Indra şirketi de yaptığı açıklamayla hukuku saygılı olduklarını söyledi.



Eski vali ifade verdi



Öte yandan Halk Partili eski Madrid valisi ve halen Madrid Belediyesi Halk Partili meclis üyesi ve sözcüsü olan Esperanza Aguirre ülkenin büyük yolsuzluk davalarından biri olarak anılan "Gurtel" davasında bugün ifade verdi.



Genellikle "tanımıyorum", "bilmiyorum" ve "hatırlamıyorum" şeklinde yanıtlar veren Aguirre'nin iki kez "farkında olmadan Gurtel çetesini ortaya çıkardığını" iddia etmesi alay konusu oldu.



Yardımcısı olduğu dönemdeki yolsuzluk suçlamasıyla eski eyalet valisi Ignacio González'in dün göz altına alınmasından dolayı hayli moralsiz olduğu gözlenen Aguirre, "González eğer suçlu ise bu benim için büyük bir ders olacaktır" diyerek gözyaşlarına hakim olamadı. Aguirre, kendisi için artık González'in acınacak biri olduğunu da söyledi. Ancak Lezo operasyonunun, eyalet valisi olduğu dönemde González'in sağ kolu ve halefi olduğu gerekçesiyle Aguirre'ye de uzanabileceği konuşuluyor.



Başbakan da ifade verecek



Halk Partisi lideri ve Başbakan Mariano Rajoy, Halk Partisi'nin ileri gelen pek çok üyesinin adının karıştığı bu yolsuzluk skandallarından rahatsız. Şimdiye dek hakkında soruşturma açılmayan Başbakan'ın hafta başında "Gurtel" davası kapsamında ilk kez tanık olarak ifadeye çağrılmasının bu rahatsızlığını arttırdığı bildiriliyor.



Podemos (Yapabiliriz) Partisi, Başbakan Rajoy'u yolsuzluklara göz yummakla suçluyor. - Madrid