İspanya'da 1 Mayıs Kutlamaları Protestolara Sahne Oldu

İspanya'daki 1 Mayıs kutlamalarına yolsuzluk karşıtı öfke damgasını vurdu. İşçi Komisyonları Sendikal Konfederasyonu (CCOO) ve Genel İşçi Birliği (UGT) olmak üzere ülkenin iki büyük sendikasının yaptığı çağrı ülkenin 73 kentindeki 1 Mayıs kutlamalarında halk ülkede birbiri ardına patlayan yolsuzluk skandallarını ve bu ileri gelenlerinin adı bu skandallara karışan başbakan Mariano Rajoy'un lideri olduğu Halk Partisini protesto etti.



Sendikaların "Bahane yok, sokağa" çağrısına uyan Madridliler sabit iş, ücret adaleti, yeterli seviyede emekli maaşı ve daha çok sosyal güvenlik talebiyle sokaklara çıktı.



İspanya'nın sosyal devlet politikalarına geri dönmesini isteyen eylemciler yerel saatle 12.00'de Neptune ve Cibeles meydanında buluştu. Sendikaların yöneticilerinin yanı sıra Podemos (Yapabiliriz) Partisi genel sekreteri Pablo Iglesias da eylemciler arasındaydı. Iglesias gazetecilere yaptığı açıklamada işçilerin durumunda herhangi bir düzeltme yapmayanların içinde bulunduğu büyük yolsuzlukları ağır bir şekilde eleştirdi.



"Mazeret yok; sabit iş, ücret adaleti, yeterli seviyede emekli maaşı ve daha çok sosyal güvenlik" pankartının arkasında yürüyen eylemciler "Senin ganimetin benim krizim. Hayır", "Rüşvetçi ve tiran", "Halk Partisi bir parti değil, mafya" yazılı dövizler taşıdı.



Binlerce kişinin katıldığı yürüyüş Sol meydanına doğru halen sürüyor.



Ülkede yolsuzluğa karşı en etkili kampanyaları yürüten Podemos'un genel sekreteri Iglesias, Twitter üzerinden de 1 Mayıs mesajı verdi. Iglesias "Çeteyle yüzleş, biz 21. yüzyılın İspanyasını işçilerle birlikte inşa etmek istiyoruz" şeklinde paylaşımda bulundu.



Ülkede birbiri ardına patlayan yolsuzluk skandallarına adları karışanların arasında başbakan Mariano Rajoy'un lideri olduğu Halk Partisi'nin ileri gelenleri, medya mensupları ve üst düzey memurlar da bulunuyor. Podemos, başbakan Rajoy'u yolsuzluklara göz yummakla suçluyor. Başbakan Rajoy, mahkemenin çağrısı üzerine bir yolsuzluk davasında tanık olarak ifade verecek.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ 1



-Madrid'de 1 Mayıs kutlamaları



-CCOO ve UGT flamaları



-CCOO ve UGT'nin ortak büyük "Mazeret yok" pankartı



-CCOO Gençlik'in küçük "Mazeret yok" pankartı



-CCOO flamaları



-CCOO bandosu - Madrid