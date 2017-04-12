chef4you, sizlere nefis tatlarla ve görsel şölenle 90 dakika yaşatacak.



Makarna hamuru hazırlanır ve açılır. Etli iç ve ıspanaklı iç malzeme hazırlanır. Ardından iki sos hazırlanıp, fırına verilir.



Detaylar :



İl : İzmir



İlce : Karşıyaka



Mekan : TheChef4U



Mekan Adresi : Nebil Susup Sokak No: 112 /A



Başlangıç Saati : 13.04.2017 14: 30: 00



Bitiş Saati : 13.04.2017 16: 30: 00



Kategori : Ispanak ve Etli Cannelloni



Tür : Eğitim



Ücretlimi? : Hayır