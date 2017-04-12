Ispanak ve Etli Cannelloni

chef4you, sizlere nefis tatlarla ve görsel şölenle 90 dakika yaşatacak.

Ispanak ve Etli Cannelloni

chef4you, sizlere nefis tatlarla ve görsel şölenle 90 dakika yaşatacak.

Makarna hamuru hazırlanır ve açılır. Etli iç ve ıspanaklı iç malzeme hazırlanır. Ardından iki sos hazırlanıp, fırına verilir.

Detaylar :

İl : İzmir

İlce : Karşıyaka

Mekan : TheChef4U

Mekan Adresi : Nebil Susup Sokak No: 112 /A

Başlangıç Saati : 13.04.2017 14: 30: 00

Bitiş Saati : 13.04.2017 16: 30: 00

Kategori : Ispanak ve Etli Cannelloni

Tür : Eğitim

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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