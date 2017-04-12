Ispanak ve Etli Cannelloni
chef4you, sizlere nefis tatlarla ve görsel şölenle 90 dakika yaşatacak.
chef4you, sizlere nefis tatlarla ve görsel şölenle 90 dakika yaşatacak.
Makarna hamuru hazırlanır ve açılır. Etli iç ve ıspanaklı iç malzeme hazırlanır. Ardından iki sos hazırlanıp, fırına verilir.
Detaylar :
İl : İzmir
İlce : Karşıyaka
Mekan : TheChef4U
Mekan Adresi : Nebil Susup Sokak No: 112 /A
Başlangıç Saati : 13.04.2017 14: 30: 00
Bitiş Saati : 13.04.2017 16: 30: 00
Kategori : Ispanak ve Etli Cannelloni
Tür : Eğitim
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io