İso Meclis Toplantısı

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan, ekonomi ve iş dünyasının huzur, istikrar ve öngörüden beslendiğini belirterek, "2019'a kadar seçim olmaması, yapısal reformları hayata geçirmek için önemli bir fırsat." dedi.



Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli'nin katıldığı İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisi Nisan ayı Olağan Toplantısı, "Anayasa Değişikliklerinden Sonra Türkiye'nin Yeni Vizyonunun Ekonomimiz ve Sanayimiz Açısından Önemi" ana gündemi ile İSOV Mesleki Eğitim Kompleksi'nde gerçekleştirildi.



Toplantıda konuşan İSO Başkanı Bahçıvan, üretim çarklarının hızlandığı sanayi sektörünün, ekonominin umudu ve ışığı olmayı sürdüreceğini ifade ederek, büyümenin itici gücü olan sanayiye özel önem verilmesi gerektiğini vurguladı.



Ekonomi ve iş dünyasının huzur, istikrar ve öngörüden beslendiğini belirten Bahçıvan, 2019'a kadar seçimin olmamasının büyük bir avantaj olduğunu söyledi.



Bu dönemin yapısal reformları hayata geçirmek için önemli bir fırsat olduğunu, büyük bir hızla, daha istikrarlı ve güçlü bir ekonomi ortamının oluşturulmasına ihtiyaç bulunduğunu, ekonomi, sanayi ve toplumsal refah adına kaybedecek vakit olmadığını ifade eden Bahçıvan, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Küresel piyasalarda Türkiye algısını güçlendirmenin, yatırımlar için daha da cazip bir ülke olmanın tam zamanıdır. Birbirinden farklı alanlarda gerçekleştirilecek yapısal reformların, etkin ve verimli olması için bütün reformlar uyum ve eş güdüm içinde hayata geçirilmelidir. Yeni dönemde ekonomide çok başlılıktan sakınılması önemli. Bakanlıklar arası koordinasyona daha fazla dikkat edilmelidir. Önümüzdeki reform döneminde koordinasyonun sağlanabilmesinin anahtarı, tüm paydaşlar arasında sinerji ve iş birliğidir. Bu süreçte reel sektörle daha yakın bir iş birliği ve diyaloğun sağlanması gereklidir. İSO olarak her türlü iş birliğine açığız."



"Yeni sisteme dair herkesin empati yapması önemli"



Erdal Bahçıvan, Türkiye'de 16 Nisan referandumunun demokratik toplumlara örnek teşkil edecek yüksek bir katılımla ve huzur ortamında gerçekleştiğini, milletçe kabul edilen yeni sistemin adının "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi" olduğunu vurguladı. Bu sistemin vizyonunun "etkin yönetim" olduğunu belirten Bahçıvan, yeni sistem ve vizyonun ekonomi hayatına nasıl yansıyacağının bütün taraflarda bir merak uyandırdığını söyledi.



Önlerinde bir geçiş dönemi olduğunu, bu süreçte yeni sisteme dair farklı kesimlerin empati yapmasının büyük önem taşıdığını kaydeden Bahçıvan, "Yolumuzu çatışma, kamplaşma, gerilim değil, demokrasi, barış, istikrar ve ülke bütünlüğüne duyduğumuz inanç belirlemelidir." dedi.



Hükümet tarafından son dönemde yatırım ortamını iyileştirmeye yönelik alınan önlemleri memnuniyetle karşıladıklarının dile getiren Bahçıvan, şunları kaydetti:



"Yalnızca yerli yatırımların değil, aynı zamanda büyük bir ihtiyaç duyduğumuz doğrudan yabancı yatırımların da yeniden canlandırılması gerekli. Avrupa Birliği, gerek doğrudan yabancı yatırımlar gerekse dış ticaretimiz bakımından en büyük iş ortağımız konumundadır. Bu nedenle AB ile artık sürdürülebilir, takvim ve kesin sonuçları olan samimi bir ilişkiyi yeniden tarif etmeli ve belirsizlikleri ortadan kaldırmalıyız. Gümrük Birliği'nin revize edilmesi ve kapsamının değişen ticari koşullara uygun olarak genişletilmesi talebimiz güncelliğini korumaktadır. Risklerin azaldığı, güvenli ülke algısının daha da güçlendiği bir yatırım ortamında sanayicimizin ve üreticimizin yatırım iştahı da canlanacak."