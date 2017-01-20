Iso 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Uygulama Eğitimi

Bu eğitimin amacı ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin kurumlarda nasıl kurulacağına dair bilgi vermek ve örneklerle bu yapının kurulmasının anlatılmasıdır. Sistem odası ve sahada nelerin yapılması gerektiği, dökümantasyon, farkındalık eğitimi, İç denetim, YGG gibi bu yönetim sistemi için olmazsa olmaz başlıklar üzerinde durulacak ve katılımcılar sıfırdan bir kurumda bu sistem nasıl kurulur bunu öğreniyor olacaklar.



Ücrete Dahil Hizmetler:



-Basılı şekilde EK A maddeleri



-Doküman örnekleri



-Eğitim boyunca çay/kahve ve atıştırmalık



-2 öğle yemeği



-ISO27001: 2013 yol haritası dökümanı



Sertifika:



Eğitime katılım sertifikası verilecektir.



Kimler Katılmalı:



IT güvenlik görevlileri, güvenlik uzmanları, sistem ve ağ yöneticileri, adli bilişim uzmanları, bilişim hukuku alanı çalışanları, öğrenciler, iç denetçiler, baş denetçiler



Eğitim Süresi: 14 saat / 2 gün 09: 00-17: 00



Eğitim Ücreti: Kurumsal: 1200 TL + KDV (Peşin) (0 553 337 48 11 ile bağlantı kurunuz..)



Bireysel: 1000 TL + KDV (Peşin) (0 553 337 48 11 ile bağlantı kurunuz..)



Broşür İçin: https: //www.erasistem.com/images/iso-27001-bilgi-guvenligi-yonetim-sistemi-uygulama.pdf



Detaylar için: https: //www.erasistem.com/akademi/iso-27001-bilgi-guvenligi-yonetim-sistemi-uygulama