İSMOB 2018 yeni yatırımlarla tüm sektörleri kucaklayacak

İSMOB, 2018'de 9-14 Ocak tarihleri arasında, TÜYAP'ın yeni yatırımlarıyla inşasını 2017'de tamamlayacağı iki yeni sergi holüyle birlikte, 140 bin metrekarelik daha geniş bir alanda gerçekleştirilecek

Türkiye'de kendi fuar merkezine sahip tek özel fuarcılık kuruluşu olan TÜYAP'ın Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) iş birliğiyle hazırladığı İstanbul Mobilya Fuarı (İSMOB), 2018 yılında 9-14 Ocak tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkez'inde gerçekleştirilecek.

Dünyanın en önemli mobilya fuarlarından birini düzenlemekten büyük gurur duyduklarını belirten TÜYAP Fuar ve Fuarcılık Hizmetleri Genel Müdürü İlhan Ersözlü yaptığı değerlendirmede; "TÜYAP ve ülkemiz mobilya ihracatının %60'ının üzerinde bir oranla, büyük bölümünü gerçekleştiren MOSDER üyelerinin birlikteliğiyle gerçekleşen İSMOB, mobilya endüstrimizi geleceğe emin adımlarla taşıyan en etkili organizasyon olarak değerlendirilmektedir.

TÜYAP olarak, 2017 yılında inşasını tamamlayacağımız iki yeni sergi holü yatırımımızla birlikte, 140 bin metrekarelik daha geniş bir alanda hazırlayacağımız İSMOB 2018, tüm dünyadan alıcıların buluştuğu ve tüm sektörleri kucaklayan, Avrasya coğrafyasının en önemli iş platformu olacaktır." dedi.