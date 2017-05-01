İsmetpaşalı Öğrenciler Eskişehir'i Gezdi

Düzce İsmetpaşa Ortaokulu öğrencileri öğretmenleri ile birlikte Eskişehir'e Kültür gezisi yaptılar.



Başarılı bir eğitim öğretim yılı geçiren İsmetpaşa Ortaokulu öğrencileri sınavların ardından öğretmenleri ile birlikte gelenekleşen kültür gezilerinin ilkini Eskişehir'e yaptı. Eskişehir'de Devrim Arabası Müzesi, Hayvanat bahçesi, Miniatürk, Porsuk Çayı tekne turu, Odun Pazarı gibi yerleri ziyaret ettiler.



Öğrenciler gezileri sırasında Eskişehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen ile de bir araya geldiler. Başkan Büyükerşen ilgisi öğrencileri mutlu etti. - DÜZCE