İsmail Zehir: 1 Yılda 3 Milyon 338 Bin Hastaya Tedavi Hizmeti Sunduk

Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Dr. İsmail Zehir, il genelinde 1 yılda 3 milyon 338 bin kişiye tedavi hizmeti sunulduğunu ifade etti.



Evliya Çelebi Hastanesi toplantı salonunda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İsmail Zehir, il genelinde bulunan altı hastanede toplam 2 milyon 605 bin hastanın ayakta, 732 bin 790 hastanın ise acil servislerde tedavi gördüğünü dile getirdi.



2015 yılına göre, 350 bin daha fazla tedavi hizmeti verdiklerinin altını çizen Genel Sekreteri Dr. İsmail Zehir, "Merkez ilçemizde şu anda hasta yatak sayımız bin 200'dür. Merkezde 10 bin hastaya düşen yatak sayımız ise 4 bin 687'dir. Kütahya genelinde ise bu oran 29,6'dır. Türkiye geneline bakarsak, ülkemizde 10 bin hastaya düşen yatak sayısı oranı 26,6'dır. İlimizde bulunan yatak sayısı ülke ortalamasının üzerinde bulunmaktadır. Gün geçtikçe bu sayı artırılarak halkımıza daha iyi şartlarda hizmet vermek istiyoruz. Günübirlik dahil olmak üzere hastanelerimizde 62 bin ameliyat yapılmıştır. Bunların 19 bin 882 tanesi ise önemli A,B,C olarak nitelendirdiğimiz ameliyatlardır. Artık ilimizde çok önemli başarılı ameliyatlar gün geçtikçe aratarak gerçekleşmektedir. Malesef ilimizde 2016 yılında 876 hastamıza doktorlarımız tarafından kanser teşhisi konulmuştur. Hastalarımızın tedavilerine hemen başlanmıştır. Organ naklide çok önem verdiğimiz dalların başında gelmektedir. Ülkemiz genelinde çok başarılı organ nakilleri yapılmaktadır. Hastanelerimizde de geçtiğimiz yıl 9 organ nakli yapılmıştır. Organ bağışında bulunan tüm halkımız çok teşekkür ediyorum"dedi.



"Teknik cihaz bakımından çok büyük yatırımlar yapılıyor"



Kütahya'daki hastanelere, farklı alanlarda büyük yatırımlar yapıldığını açıklayan Zehir, "İlimize sağlık alınında çok öenmli sayılacak cihazlar kazandırılıyor. Belkide son dönemde yapılan yatırımların tutarı ile çok büyük fabrikalar kurulabilirdi. Hükumetimiz öncelikle sağlıklı bir toplum gayretindedir. Bu nedenlede sağlık alanında büyük yatırımlar yapmaktadır. Örnek vermek gerekirse, fiyatı 7 milyon TL olan radyasyon onkolojide kullanılan Linac cihazı ilimşze kazandırılmıştır.Tomografi de en üst seviye olarak adlandırabileceğimiz PET CT tomogrefi cihazının da ilimize tahsis edilmiştir. En kısa sürede de halkımıza hizmet vermeye başlıyacaktır" diye konuştu. (MS-EFE) - KÜTAHYA