İsmail Saymaz'dan Laiklik Vurgusu

BALIKESİR'de bir söyleşiye katılan gazeteci İsmail Saymaz, "Laiklik ilkesinin horlanması, aşağılanması, ayaklar altına alınmasının sonucu; içeride 15 Temmuz'dur, dışarıda IŞİD'dir" dedi.



Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Balıkesir Şubesi ve Balıkesir Serbest Muhasebeciler Mali Müşavirler Odası'nın birlikte düzenlediği 'OHAL'de biz' konulu söyleşi, bugün Hürriyet Gazetesi muhabiri İsmail Saymaz'ın katılımıyla gerçekleştirildi. ÇYDD Şube Başkanı İsmail Erten, açılış konuşmasında Rize'de Atatürk heykelinin kaldırılmasını anımsatırken, Saymaz'ın da Rizeli olduğunu vurguladı. Saymaz ise, "Rizeliliği şerefle taşıyoruz, her ne kadar belediye başkanımız taşımayı pek beceremese de" deyince salondan alkış aldı.



"TÜRKAN SAYLAN'IN HEYKELİ DİKİLİR"



ÇYDD'nin kurucu genel başkanı Türkan Saylan'ın "Ergenekoncu" diye gözaltına alındığını anımsatan Saymaz, "O günlerde bazı gazeteciler Türkan Saylan'ın evini bastıran savcı için 'heykeli dikilecek' demişti. Yiyorsa dikin. Zekeriya Öz'ün bu ülkede mezar taşı bile olur mu emin değilim. Ama Türkan Saylan'ın her yere heykeli dikilir" diye konuştu.



"15 TEMMUZ'UN HEDEFİ LAİKLİKTİ"



15 Temmuz darbe girişiminin laik, demokratik hukuk sistemini hedef aldığını vurgulayan Saymaz, sözlerini şöyle sürdürdü:



"15 Temmuz darbe girişiminin özünde Adalet ve Kalkınma Partisi'ni hedef aldığı doğrudur. Ama laik, demokratik, hukuk sistemini hedef almıştır. Laikliğe kasteden örgütlü bir darbe teşebbüsü ve aynı zamanda Cumhuriyet tarihinin gördüğü en önemli terör eylemlerinden biridir. 241 yurttaşımızı öldürdüler. Hiçbir darbe teşebbüsü bu kadar namussuzca işlenmemiştir. Meclisimizi bombaladılar, köprüde darbeyi protesto eden yurttaşlarımızın üzerine ateş açtılar. ve fark ettik ki bu askerilerin organize ettiği bir darbe girişimi değilmiş, bu sivillerin planladığı ve askerlerin oynattırıldığı bir darbe süreciymiş. Yoksa Adil Öksüz denilen kim olduğu belirsiz adamın karargahta ne işi var? Hangi asker haysiyetine yakıştırıp, Gülen cemaatinin aparatı olan bir kişiden emir alıp, hareket eder? Türkiye'nin son 20-30 yılında özelde son 15 yılında Ergenekon, Balyoz ve benzeri davalarla çökertilmiş askeri hiyerarşisi, cemaat ve benzeri referanslarla doldurulmuştur. ve onlar ağabeylerinden gelen talimatın gereğini yerine getirmiş ve darbeye kalkışmışlardır."



"FETÖ TASFİYE EDİLMELİ"



FETÖ'nün yönetici ya da aktif üyesi olan herkesin tasfiye edilmesi gerektiğini vurgulayan Saymaz, bu süreçte adil olmanın da önemine dikkat çekerek, şunları söyledi:



"15 Temmuz'dan sonra ilan edilen olağanüstü hal ve kanun hükmünde kararnamelerle birlikte ilkin Fethullah Gülen yapılanmasıyla bağlantılı kişi ve kurumlara yönelik tasfiye başladı. Ben bu örgütün yöneticisi olmuş, aktif üyesi olmuş, emir almış, emir vermiş kim varsa tasfiye edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ama darphanenin para bastırdığı, cumhurbaşkanının buradan oraya selam söylediği, eski başbakanın ailesiyle kahvaltıya gittiği, Pensilvanya'ya gitmeyenin terfi edemediği Türkiye'de, Zaman gazetesi alan adamı da tartaklamanın anlamı yok. Bazı gazeteciler FETÖ bankasından aldığı krediyle yalıda otururken, bazı insanları 'Vay efendim sen bin lira kredi çekmişsin' diye memurluktan etme hakkınız yok. Bazı belediye başkanları parsel parsel verirken, 'Vay sen dershaneye gittin' demenin anlamı yok. Adil olmak gerekiyor."



"LAİKLİKLE OYNAMANIN SONUCU YAŞADIĞIMIZ TAHRİBATTIR"



Laik, demokratik, hukuk devletinin önemine dikkat çeken Saymaz, "Laiklik ilkesinin horlanması, aşağılanması, ayaklar altına alınmasının sonucu içeride 15 Temmuz'dur, dışarıda IŞİD'dir. Laiklikle oynadığınızda içeride bir çete devletimizi ele geçirir, dışarıda bizim çocuklarımızı bir terör örgütü, onları bize bir canlı bomba olarak iade edip, insanlarımızı öldürür. Demokratik, laik, hukuk devletinin ilkesiyle oynanmasının sonucu budur, yaşadığımız tahribattır" dedi.



İsmail Saymaz söyleşinin ardından Tivoli Kitabevi'nde kitaplarını imzaladı. Son dönemde 'Hanefi Yoldaş', 'Ali İsmail-Emri kim verdi', 'Sözde terörist', 'Postmodern Cihad', 'Esas duruşta cinayet' gibi kitaplar yazan Saymaz, imza gününde büyük ilgi gördü.



- Balıkesir