CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın referandum sonuçlarına ilişkin 'futbol'değerlendirmesine Bağımsız Mİlletvekili İsmail Ok "Maç bitmiş değil. Maçı tarafsız yönetmekle mükellef olan hakem o maçtaki takımlardan birisinin formasını giyerek maçı yönetmeye kalkmıştır. YSK'nın yaptığı budur. YSK tarafsızlığını kaybetmiştir." dedi.



"REFERANDUM YENİLENMELİ, YSK ÜYELERİ İSTİFA ETMELİDİR"



Bağımsız Balıkesir Milletvekili İsmail Ok ve Isparta Milletvekili Nuri Okutan TBMM'de düzenledikleri basın toplantısında referandum sonuçlarını değerlendirdi. Nuri Okutan Yüksek Seçim Kurulu'nun referandum sonucunun tartışmalı ve şaibeli olduğunu savunarak YSK üyelerini istifaya çağırdı. Nuri Okutan seçim sonuçlarının düzeltilmesi gerektiğini vurgulayarak şöyle devam etti: "YSK üyelerinin hepsi bir an evvel istifa etmelidir. Adaleti her şeyin üstünde tutacak yeri bir heyet oluşturulmalıdır. İktidar kurulun üzerinden elini çekmelidir. Bunun referandumun evet-hayır çıkmasıyla bir ilgili yoktur. Referandum yenilenmelidir. Kurul istifa etmeden yenileme kararı almalıdır. YSK'dan elinizi çekmeniz en çok sizin yararınızadır. Adil olmayan ve üzerine gölge düşmüş bir referandumun size de ülkemize de hiçbir hayırlı neticesi olmaz. Referandum ve seçim sonuçlarına güvenmeme şiddetli itiraz ve tepkiyi getirir. YSK ve iktidar ülkeyi nasıl bir çıkmaza sürüklediğini görmeli ve gereğini acilen yapmalıdır."



"MAÇ BİTMİŞ DEĞİL"



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın referandum sonuçlarına ilişkin 'futbol' değerlendirmesinin anımsatılması üzerine İsmail Ok şöyle dedi:



"Maç bitmiş değil. En vahimi kanunları uygulamakta mükellef olan hükümet kanunları ayaklar altına almıştır. Mühürsüz zarf ve oy pusulalarının geçersiz olacağı yazışmasına rağmen mühürsüz kağıt ve zarflar oy pusuları kabul edilerek kanun çiğnendi. Maçı tarafsız yönetmekle mükellef olan hakem o maçtaki takımlardan birisinin formasını giyerek maçı yönetmeye kalkmıştır. YSK'nın yaptığı budur. YSK tarafsızlığını kaybetmiştir. Dolayısıyla seçimlere gölge düştü şaibelidir. Hayır çıksaydı da biz buna itiraz ederdik çünkü Türkiye devletinin kanununda açıkça yazıyor mühürsüz zarf ve oy pusulaları geçersizdir. Milletin iradesi yansısın. Mühürsüz oy ve zarfların çıkması millet iradesinin YSK eliyle gaspıdır. Milletin iradesine sahip çıkmaya çalışıyoruz. Evet yada hayır başımızın üzerinde yeri var. Ama nasıl olur da kanuna rağmen mühürsüz oy pusulaları kabul edilebilir."



" MİLLETİN İRADESİNE EL KONULMUŞKEN PARTİ MESELESİNİ DÜŞÜNEBİLİR Mİ TÜRK MİLLİYETÇİLERİ"



Nuri Okutan, MHP'li muhaliflerin 'Milliyetçi Türkiye Partisi' hareketinde birleşeceği kulislerine şu değerlendirmeyi yaptı:



"Milletin iradesine el konulmuşken parti meselesini düşünebilir mi Türk milliyetçileri. Gayri ciddi bir iddia olarak değerlendiririz. Parti kursanız ne olacak böyle bir zemin ortadayken, güvenli bir seçim atmosferi yokken. Biz oralarla ilgili değiliz, gündemimizde bu yok. Referandumun sonuçları ve burada takınılan devletin organlarının şaibe altına girmiş olması ile ilgileniyoruz." - Ankara