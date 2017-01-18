İsmail Köybaşı Atıldı, Advocaat Çıldırdı!

Ziraat Türkiye Kupası'nda Gençlerbirliği ile Fenerbahçe arasında oynanan maçta sarı lacivertliler 24. dakikada Karavaev'in golüyle 1-0 öne geçerken, bu golün hemen iki dakika sonrasında başkent ekibi penaltı kazandı ve İsmail Köybaşı kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Gençlerbirliği - Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası maçında 26. dakikada Gençlerbirlği'nin kazandığı penaltıda İsmail Köybaşı kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Dengesini kaybeden ve ceza sahası içinde rakibini düşüren İsmail Köybaşı son adam gerekçesiyle oyundan atıldı.

İsmail Köybaşı bu kararın ardından büyük bir şok yaşarken, uzun süre maçın hakemine itiraz etti fakat karar değişmedi.

ADVOCAAT KENARDA ÇILDIRDI

Öte yandan İsmail Köybaşı'nın kırmızı kart görmesinin ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat da kenarda sinirlerine hakim olamadı ve uzun süre dördüncü hakeme pozisyonu anlattı. Hollandalı teknik adam penaltı golü sonrası da dördüncü hakeme itirazlarını sürdürdü.

Fenerbahçe'nin, İstanbul'da oynadığı maçta da 10. dakikada kırmızı kart gören İsmail Köybaşı, Başkent'te oynanan Gençlerbirliği karşılaşmasında bu sefer 26. dakikada oyun dışında kaldı. Beşiktaş'ta 6 sezonda toplam 2 kez kırmızı kart gören İsmail, Fenerbahçe'de ilk sezonunda bu rakama ulaştı. FutbolArena