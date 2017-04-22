İsmail Erkurt Tutu: 'Stadın Bu Seneye Yetişme Şansı Zor'

Samsunspor Başkanı İsmail Erkurt Tutu, daha önceden bitmesi planlanan yeni statta bu sezon da maç oynanma şansının zor olduğunu belirterek, "Sezonun son maçına yetiştirmeye çalışıyoruz. En kötü ihtimalle artık her şeyi göze alacağız" dedi.



Samsunspor Yönetim Kurulu üyeleri, Manisaspor mağlubiyetinin ardından oluşan kötü havayı dağıtmak, birlik ve beraberlik mesajı vermek için Nuri Asan Spor Tesisleri'nde basın açıklaması yaptı. Yönetim kurulu üyeleri, Teknik Direktör Osman Özköylü ile yolların ayrılacağı haberlerinin doğru olmadığını ifade ederek, Osman Özköylü ile 2,5 yıllık sözleşme yaptıklarını başka bir hocayla görüşmelerinin söz konusu olmadığını söyledi.



"Stadın bu seneye yetişme şansı zor"



Yeni stadın bu seneye yetişmesinin zor olduğunun altını çizen Başkan Erkurt Tutu, "Stadyumun soyunma odasının ekipmanları da gelmeye başladı. 1 hafta içerisinde öndeki koltuklar bitecek. Aile tribünleri bitmiş olacak. Yedek kulübeleri de önümüzdeki hafta takılacak. Önümüzdeki hafta sonuna kadar da çevredeki bütün asfaltlar yapılmış olacak. Bir tek AVM önündeki çelik konstrüksiyon ile ilgili sıkıntılı bir süreç var. Eğer biz maç oynamak istersek, sadece maraton, deniz tarafındaki kale arkası ve protokol tribününden seyirci alabileceğiz. Güvenlik olarak AVM'nin altından girmemiz sakıncalı gözüküyor. Bunların dışında soyunma odaları, alttan ısınma, çatıdan ısıtma bitti. Skorboardlar çalışıyor. Basın tribünü bitti. Röportaj alanı da bir daha ki hafta bitecek. Çok güzel bir basın toplantısı alanı da var. Stadyumumuzda 12 tane soyunma odası var. 4 tanesi futbol takımları için. Uluslararası müsabakalarda 4 tane soyunma odası olması gerekiyor çünkü. 8 tane de diğer aktiviteler için soyunma odaları yapıldı. Onların arkasında ısınma alanları var. Bu olanlar çim saha gibi oldu. Stadın bu seneye yetişme şansı zor. Bandırmaspor maçına zorluyoruz. Son maç için. Asfalt ve çevre düzenlemesini bitirirsek 1 hafta gibi kısa bir sürede Passolig gişelerinin eski stattan yeni stada taşınması gerekiyor. Onu 1 haftada gece gündüz bitiririz diyorlar. En kötü ihtimalle artık her şeyi göze alacağız, maçı Passoligsiz oynatacağız. Ayrıca stadın altında yapmayı planladığımız müze projesini yürütüyoruz. Stadın altında 200 metrekare bir alan oluşturduk. Oraya Samsunspor'un müzesini kuruyoruz" şeklinde konuştu.



Stadın özellikleri



Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Samsun'a da yapılan 33 bin 919 kişilik stadyumun özellik bakımından Türkiye'de ve dünyadaki örnek statlardan bir tanesi olacak. Stadın çimleri hibrit çimle kaplı. Statta ayrıca alttan ve üstten ısıtma sistemi var. Stat çevresi ve içerisi Türkiye'de hiçbir statta olmayan kamera sayısı kadar kameralar ile kayıt altına alınacak. 11 bin metrekare kapalı alanda işletilmesi için hazırlanan bir alışveriş merkezi yapımı devam ediyor. Statta ayrıca 54 tane loca tamamlandı.



Samsunspor yönetimi 29 Nisan Cumartesi günü Yeni Samsunspor Stadyumu inşaatında yapacağı basın toplantısı ile stat ve kulüp hakkındaki son gelişmeleri kamuoyuyla paylaşacak. - SAMSUN