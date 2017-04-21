İsmail Buzcular Son Yolculuğuna Uğurlandı

Dün vefat eden Bursaspor'un kurucu üyelerinden İsmail Buzcular, bugün dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.



89 yaşında vefat eden merhum İsmail Buzcular'ın Ulucami'de kılınan cenaze namazına, Bursaspor Başkanı Ali Ay, Divan Başkanı İdris Sevinç, Onursal Divan Kurulu Başkanı Kadir Şankaya, Buzcular ailesi ve sevenleri katıldı. Buzcular'ın cenazesi Ulucami'de kılınan namazın ardından dualar eşliğinde Pınarbaşı Mezarlığında toprağa defnedildi. - BURSA