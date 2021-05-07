İsmail Biçer kimdir? Hafız ve Mevlithan İsmail Biçer'in hayatı ve biyografisi! Hafız İsmail Biçer nereli, kaç yaşında vefat etti?
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İSMAİL BİÇER KİMDİR?
İsmail Biçer (d. 1947, Bolu - ö. 26 Mart 1998, Balıkesir), Türk Hâfız ve Mevlithan. İstanbul tilavet geleneğinin son temsilcilerindendi.
İsmail Biçer nereli : Bolu
İsmail Biçer mesleği : Hâfız ve Mevlithan
İsmail Biçer doğum tarihi : 1 Ocak 1947
İsmail Biçer kaç yaşında vefat etti : 51 yaşında
YAŞAMI
İsmail Biçer 1947 yılında Bolu'nun Göynük ilçesine bağlı Çayköy'de doğdu. 1958 yılının başında İstanbul'a gelip Nuruosmaniye Kur'an Kursu'na kaydedilmiştir. 1969 yılında İstanbul İmam Hatip Okulu'dan mezun oldu. 1976 yılında da İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü'den mezun olmuştur. 1979 yılında askerlik görevini tamamlamıştır. Nâşı sakızağacı şehitliğine defnedildi.
Çalışma Hayatı:
1966 yılında ilk görevine Mihrimah Sultan Camii(Edirnekapı)'nde müezzin kayyım olarak başladı.
1979 yılında Bayezid Camii'ne imam hatipliğine atandı.
Kur'an Okuma Eğitmenleri:
İlk Kıraât eğitimini Hasan Akkuş'tan almıştır.
Daha sonra eğitimini Abdurrahman Gürses ile tamamlamıştır.
ÖNEMİ
İsmail Biçer, İstanbul tilavet geleneğinin son temsilcilerinden biri olarak hem bu geleneğin etkisini bir süre daha devam etmesine olanak sağlamış hem de kendisine önemli bir isim kazandırmıştır.