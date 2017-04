İsmail Acar Lale Festivali Geleneksel Resim Sergisi" Açıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 12. Lale Festivali kapsamında, "İsmail Acar Lale Festivali Geleneksel Resim Sergisi" sanatseverlerle buluştu.



Emirgan Korusu, İstanbul Lale Vakfı Sergi Salonu'nda gerçekleşen serginin açılışında konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Kadir Topbaş, doğanın koku ve renkleriyle insanlara dinamizm aşıladığını söyledi.



Topbaş, doğa ve tabiatı her insanın farklı algıladığına işaret ederek, "Sanatçılar, bunları çok daha farklı gözle ve duyguyla hissetmekte ve bunları da yansıtmak için kendi sanatsal kabiliyetlerini ortaya koymaktadır. Sanatçılar sadece yaşadığı zamana değil, geleceğe de iz bırakmaktadır." dedi.



İstanbul'un tarihi açıdan şanslı bir kent olduğunu dile getiren Topbaş, "İstanbul'un 8 bin 500 yıllık bir tarihi var ve bu tarihi çerçeve içerisinde birçok medeniyetin izlerini barındırmakta. Bizler de sanatçıların, yöneticilerin hazırladıkları birtakım fırsat ve imkanları yakından temaşa ederek, gözlemleyerek kendi duygularımızı geliştirmekteyiz. İnsan sadece beyni ile değil, yüreğiyle de düşündüğü zaman geleceğe çok daha iyi bakabiliyor. Bilim adamlarının tespitidir, insanların kalbinde de nöronlar bulunmakta." diye konuştu.



Kadir Topbaş, sanatçıların kabiliyetlerinin açığa çıkabilmesi için ortak mekanların oluşturulması gerektiğini sözlerine ekleyerek, şunları kaydetti:



"İnsanlar sadece kendisiyle yaşamıyor. Bulundukları topluma ve dünyaya karşı sorumlulukları ve katkıları var. Birliktelikler oluştukça, mekanlar birlikte paylaşıldıkça ve sanatçılar aktif rol alabildikçe, toplumlarda medeniyet olgusu genişliyor. Bir bakımlı bahçe gibi sanatçılar artık oralarda kendisini gösterebiliyor. Bu bazen edebiyatta, şarkıda, şiirde, türkülerde kendini gösterdiği gibi bazen de fotoğrafta, tuvalde veya farklı olgularda kendini göstermektedir. Bu sanatsal ilişkiler, insanların davranışlarında olumlu etkiler de ortaya koymakta."



Lalenin Türk kültürünü yansıtan bir unsur olduğuna vurgu yapan Topbaş, "Lalenin, mistik değeri de vardır toplumumuz üzerinde. Bazen bir kaftanı süslemiştir, bazen bir seramikte kendini göstermiştir, bazen çocuklarımıza isim olarak verilir, bazen de edebiyatımızda kendini hissettirmiştir" ifadelerini kullandı.



Sergide 32 eser yer alıyor



Sanatçı İsmail Acar ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, heyecanlı olduğunu söyleyerek, "Sanki, yüzlerce yıldır bu festival devam ediyormuş gibi bir his var." dedi.



Acar, sergide İslami motifler, İstanbul'u simgeleyen motifler ve lale motiflerinin yer aldığı 32 eserin olduğunu kaydetti.



Eserlerinde farklı teknikler kullandığını aktaran Acar, "Sergide, Katı'dan yola çıkılarak hazırlanan eserler, tuval üzeri yağlı boya eserler ve objeler yer alıyor. Ben bu coğrafyada yaşayan bir sanatçı olarak buradan besleniyorum. Bu coğrafyanın kültürü, şehir ve buraya dair olan her şey laleyle harmanlandı bu sergide." değerlendirmesinde bulundu.



Açılış törenine İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz'ın da katıldığı sergi, 30 Nisan'a kadar görülebilecek.