Islık Çalan Kırmızı Başlıklı Kız
Charles Perrault'un ünlü hikayesi olan "Kırmızı Başlıklı Kız" yeni bir yorumla sahneye taşınıyor.
Charles Perrault'un ünlü hikayesi olan "Kırmızı Başlıklı Kız" yeni bir yorumla sahneye taşınıyor. Büyükannesi hasta olan Kırmızı Başlıklı Kız, annesinin isteğiyle Büyükannesine şifalı bitkileri ve yiyecekleri götürmek için ıslık çalarak yola çıkar. Kırmızı Başlıklı Kız ıslık çalmayı çok seviyordur. Yolda Kuş ile karşılaşıp onun yeniden uçması için yardımcı olur. Ancak bu sırada yolunu şaşırıp ormanda kaybolur ve Kurt ile karşılaşır. Kurt, bir sihirbaz kılığında Kırmızı Başlıklı Kız'ı kandırmaya çalışır. Kurt, Kırmızı Başlıklı Kız'a zarar vereceği sırada Ormancı ona yardımcı olacaktır ve Kırmızı Başlıklı Kız'ı Büyükannesi'ne götürecektir. Ancak Kurt, Kırmızı Başlıklı Kız'ın peşini bırakmaz.
Süre: 40 DK
Yaş Sınırı: 3 yaş ve üzeri izleyiciler içindir.
Dekor: Firoozeh Mashrenji
Işık: Hakan Gün
Kostüm: Firoozeh Mashrenji
Müzik: Abdullah Gün
Oyuncular: Hakan Gün, Hasan Gündoğdu, Hilal Başaran, Emre Ertunç, Mesut Gün
Yazan: Burhan Gün
Yöneten: Abdullah Gün
Web Sitesi: http://www.toyistanbul.com/
3 yaş ve üzeri izleyiciler içindir.
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Beşiktaş
Mekan : Toy İstanbul
Mekan Adresi : Maçka Gmall Harbiye, Kadirgalar Cad. No: 3
Başlangıç Saati : 23.04.2017 15: 00: 00
Bitiş Saati : 23.04.2017 16: 00: 00
Kategori : Islık Çalan Kırmızı Başlıklı Kız
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır