Islık Çalan Kırmızı Başlıklı Kız

Charles Perrault'un ünlü hikayesi olan "Kırmızı Başlıklı Kız" yeni bir yorumla sahneye taşınıyor.

Islık Çalan Kırmızı Başlıklı Kız

Charles Perrault'un ünlü hikayesi olan "Kırmızı Başlıklı Kız" yeni bir yorumla sahneye taşınıyor. Büyükannesi hasta olan Kırmızı Başlıklı Kız, annesinin isteğiyle Büyükannesine şifalı bitkileri ve yiyecekleri götürmek için ıslık çalarak yola çıkar. Kırmızı Başlıklı Kız ıslık çalmayı çok seviyordur. Yolda Kuş ile karşılaşıp onun yeniden uçması için yardımcı olur. Ancak bu sırada yolunu şaşırıp ormanda kaybolur ve Kurt ile karşılaşır. Kurt, bir sihirbaz kılığında Kırmızı Başlıklı Kız'ı kandırmaya çalışır. Kurt, Kırmızı Başlıklı Kız'a zarar vereceği sırada Ormancı ona yardımcı olacaktır ve Kırmızı Başlıklı Kız'ı Büyükannesi'ne götürecektir. Ancak Kurt, Kırmızı Başlıklı Kız'ın peşini bırakmaz.


Süre: 40 DK


Yaş Sınırı: 3 yaş ve üzeri izleyiciler içindir.


Dekor: Firoozeh Mashrenji


Işık: Hakan Gün


Kostüm: Firoozeh Mashrenji


Müzik: Abdullah Gün


Oyuncular: Hakan Gün, Hasan Gündoğdu, Hilal Başaran, Emre Ertunç, Mesut Gün


Yazan: Burhan Gün


Yöneten: Abdullah Gün


Web Sitesi: http://www.toyistanbul.com/

3 yaş ve üzeri izleyiciler içindir.


Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Beşiktaş

Mekan : Toy İstanbul

Mekan Adresi : Maçka Gmall Harbiye, Kadirgalar Cad. No: 3

Başlangıç Saati : 23.04.2017 15: 00: 00

Bitiş Saati : 23.04.2017 16: 00: 00

Kategori : Islık Çalan Kırmızı Başlıklı Kız

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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