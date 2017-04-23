Charles Perrault'un ünlü hikayesi olan "Kırmızı Başlıklı Kız" yeni bir yorumla sahneye taşınıyor. Büyükannesi hasta olan Kırmızı Başlıklı Kız, annesinin isteğiyle Büyükannesine şifalı bitkileri ve yiyecekleri götürmek için ıslık çalarak yola çıkar. Kırmızı Başlıklı Kız ıslık çalmayı çok seviyordur. Yolda Kuş ile karşılaşıp onun yeniden uçması için yardımcı olur. Ancak bu sırada yolunu şaşırıp ormanda kaybolur ve Kurt ile karşılaşır. Kurt, bir sihirbaz kılığında Kırmızı Başlıklı Kız'ı kandırmaya çalışır. Kurt, Kırmızı Başlıklı Kız'a zarar vereceği sırada Ormancı ona yardımcı olacaktır ve Kırmızı Başlıklı Kız'ı Büyükannesi'ne götürecektir. Ancak Kurt, Kırmızı Başlıklı Kız'ın peşini bırakmaz.





Süre: 40 DK





Yaş Sınırı: 3 yaş ve üzeri izleyiciler içindir.





Dekor: Firoozeh Mashrenji





Işık: Hakan Gün





Kostüm: Firoozeh Mashrenji





Müzik: Abdullah Gün





Oyuncular: Hakan Gün, Hasan Gündoğdu, Hilal Başaran, Emre Ertunç, Mesut Gün





Yazan: Burhan Gün





Yöneten: Abdullah Gün





Web Sitesi: http://www.toyistanbul.com/



3 yaş ve üzeri izleyiciler içindir.





Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beşiktaş



Mekan : Toy İstanbul



Mekan Adresi : Maçka Gmall Harbiye, Kadirgalar Cad. No: 3



Başlangıç Saati : 23.04.2017 15: 00: 00



Bitiş Saati : 23.04.2017 16: 00: 00



Kategori : Islık Çalan Kırmızı Başlıklı Kız



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır